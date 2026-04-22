Tesla affiche des résultats contrastés au premier trimestre
Tesla a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, avec un bénéfice supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires en deçà des prévisions. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 41 cents par action, dépassant les 37 cents anticipés par les analystes, tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à 22,39 milliards de dollars, contre 22,64 milliards attendus. Malgré cette déception sur les revenus, le titre progressait de plus de 3% dans les échanges après Bourse.
Sur un an, les revenus ont toutefois augmenté de 16%, atteignant 22,39 milliards de dollars, contre 19,3 milliards un an plus tôt. Le segment automobile, principal moteur du groupe, a également progressé de 16% à 16,2 milliards de dollars, mais reste sous pression face à une concurrence accrue, notamment de la part de constructeurs internationaux comme BYD. Depuis le début de l'année, l'action Tesla affiche un recul de 14%, traduisant ces difficultés.
Pour soutenir la demande, l'entreprise prévoit de lancer des versions plus abordables de ses modèles Model 3 et Model Y. En parallèle, l'activité énergie, qui comprend les solutions solaires et de stockage, a reculé de 12% sur un an pour s'établir à 2,41 milliards de dollars, confirmant un ralentissement sur ce segment.
Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules automobiles (69,4%) ;
- vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (13,5%) ;
- prestations de services (13,2%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ;
- crédit automobile (2,1%) ;
- location de véhicules (1,8%).
A fin 2025, le groupe dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine (2) et en Allemagne.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,2%), Chine (22,1%) et autres (27,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.