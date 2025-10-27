La présidente du conseil d’administration de Tesla, Robyn Denholm, a exhorté les actionnaires à approuver le plan de rémunération d’Elon Musk, estimé à près de 1 000 milliards de dollars, avertissant que le groupe pourrait perdre son dirigeant emblématique en cas de refus. Dans une lettre adressée avant l’assemblée générale du 6 novembre, elle souligne que Musk demeure essentiel à la stratégie de Tesla, notamment dans ses développements liés à l’intelligence artificielle, à la conduite autonome et au robot humanoïde Optimus. Selon elle, le départ du PDG compromettrait la valorisation et l’image du constructeur, actuellement "à un point d’inflexion majeur".

Le plan, proposé en septembre, prévoit l’attribution de 12 tranches d’actions à Musk sous condition d’atteinte d’objectifs précis. En cas de validation complète, sa participation passerait de 13% à environ 25%, renforçant son pouvoir de vote et son contrôle sur l’entreprise. Denholm affirme que la mesure vise à garantir l’engagement de Musk, qui a lui-même évoqué son inconfort à poursuivre certains projets sans influence accrue, notamment celui du robot Optimus. Le dirigeant estime qu’un contrôle insuffisant sur les décisions liées à l’IA pourrait être "dangereux" pour Tesla.

Le plan suscite toutefois une vive opposition. Le cabinet ISS a recommandé aux investisseurs de voter contre, et le collectif Take Back Tesla dénonce à la fois son ampleur financière et les prises de position politiques controversées de Musk. Les actionnaires ont jusqu’au 5 novembre au soir pour se prononcer. Tesla demande également la reconduction de trois administrateurs sortants. Malgré des résultats trimestriels en demi-teinte, le groupe reste soutenu par une croissance de 12% de son chiffre d’affaires, après deux trimestres consécutifs de recul.