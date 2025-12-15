Tesla bénéficie d'une note d'analyste positive

Le titre Tesla gagnait du terrain lundi à la Bourse de New York à la faveur d'une note positive de Wedbush Securities, qui pense que 2026 pourrait être une "grande année" pour le groupe technologique américain dirigé par Elon Musk.



Vers 11h00 (heure de Wall Street), l'action du fabricant de voitures électriques montait de plus de 4%, quand l'indice Nasdaq reculait au même moment d'environ 0,2%.



A en croire Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush, 2026 pourrait bien s'annoncer comme un exercice "monstre" pour Tesla grâce à l'essor de la conduite entièrement autonome et des développements du groupe dans la robotique.



"Selon nous, le marché se trouve à un tournant concernant le dossier, avec des investisseurs optimistes et pessimistes qui débattent de la vitesse à laquelle l'ère du robotaxi va réellement se concrétiser au cours de l'année à venir, après un lancement réussi effectué à Austin ces derniers mois", explique le broker.



"Nous attendons, de notre côté, une accélération du déploiement des robotaxis aux Etats-Unis, avec surtout un démarrage de la production en volume des Cybercabs dès avril-mai", précise Wedbush.



Considérant que ces éléments pourraient le futur de l'entreprise, le courtier maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 600 dollars sur le titre, avec une cible établie à 800 dollars dans un scénario "idéal" à un horizon de 12 à 18 mois.



Avec l'émergence de la conduite autonome et des robots humanoïdes, Wedbush voit sa capitalisation boursière atteindre les 2 000 milliards de dollars dans les 12 mois qui viennent, voire le seuil des 3 000 milliards d'ici à la fin 2026.

