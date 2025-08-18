Les automobilistes britanniques peuvent désormais louer une Tesla pour un peu plus de la moitié du prix payé un an plus tôt, rapporte The Times, citant des sources sectorielles. Pour écouler ses stocks, Tesla a accordé des remises pouvant aller jusqu'à 40% aux sociétés de leasing, selon le journal. Ces rabais s'expliqueraient aussi par un manque de capacité de stockage au Royaume-Uni.

Un Model 3 se loue aujourd’hui à partir de 252 GBP (environ 292 EUR) par mois hors TVA, contre 600 à 700 GBP l’an dernier. Le Model Y, lancé en mai, est affiché autour de 377 GBP, selon Synergy Car Leasing. Tesla conserve ses prix catalogue, mais multiplie les offres de financement à taux zéro en concession.

Moins de 1000 Tesla immatriculées au Royaume-Uni en juillet

Selon les derniers chiffres de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), les ventes de Tesla au Royaume-Uni ont chuté d’environ 60% en juillet, à 987 unités. Sur la même période, les immatriculations de voitures neuves dans le pays ont reculé d’environ 5% sur un an. La SMMT prévoit désormais que les véhicules 100% électriques représenteront 23,8% des nouvelles immatriculations en 2025, contre 23,5% dans sa précédente estimation.

Au premier semestre, les immatriculations de Tesla ont atteint 109 879 unités en Europe (UE+UK+EFTA), contre 164 569 un an plus tôt (-33,2%), ramenant la part de marché du constructeur de 2,4 à 1,6%. Sur un segment électrique pur, la part de marché du constructeur américain a reculé à 12,6% au 1er semestre 2025.