Tesla chute, pénalisé par des marges décevantes

A Wall Street, le géant américain s'affiche en lourd repli (-13,49%, à 323,66 dollars) après la publication de ses comptes trimestriels. Si le chiffre d'affaires a vivement augmenté, la rentabilité opérationnelle a accusé un repli marqué, impactée par une accélération massive des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle et la robotique.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires global ressort en hausse de 26% sur un an à 28,24 milliards de dollars (contre 22,50 milliards au deuxième trimestre 2025). Cette dynamique a été soutenue par un record de livraisons trimestrielles s'élevant à 480 126 véhicules (+25% sur un an), porté notamment par les performances enregistrées sur plusieurs marchés internationaux.



Les activités annexes du groupe ont également affiché une croissance marquée : +50%, à 4,58 milliards de dollars, pour la division Services et autres, et +13%, à 3,14 milliards de dollars, pour le Stockage d'énergie.



En parallèle, la marge brute globale est passée de 17,2 à 16,8%, alors qu'elle avait atteint 21,1% au premier trimestre. Elle a été notamment affectée par la baisse du prix de vente moyen des véhicules. De son côté, le résultat opérationnel a chuté de 57% sur un an, à 398 millions de dollars, et le bénéfice net ajusté a diminué de 17%, à 1,15 milliard de dollars.



Tesla explique que la baisse des bénéfices opérationnels est due principalement à une envolée de 47% des charges d'exploitation, sous l'effet de coûts de R&D liés aux projets d'IA en cours et des rémunérations en actions. En outre, les dépenses d'investissement ont flambé de 142%, à 5,79 milliards de dollars, faisant basculer le flux de trésorerie disponible dans le rouge (-1,09 milliard de dollars).



Focus sur les relais de croissance



La société a également fait le point sur les prochains catalyseurs. Elle a indiqué que ses robotaxi, un service de transport autonome sans supervision, avait été déployé dans trois nouvelles villes de Floride (Miami, Orlando, Tampa) en juillet.



En parallèle, le taux d'adoption du FSD, son logiciel de conduite autonome avait progressé. Plus de 55% des nouveaux véhicules livrés en Amérique du nord intègrent désormais un abonnement FSD. Le nombre total d'abonnés actifs a atteint 1,48 million d'unités en hausse de 56% sur un an.



Enfin, en ce qui concerne Optimus, le robot humanoïde, l'installation des premières lignes de productions a commencé avec un démarrage de la production prévu plus tard cette année.



L'avis des analystes



Pour NewStreet Research, les principaux catalyseurs de l'action sont liés au déploiement du robotaxi et aux progrès du FSD, plusieurs étapes clés étant attendues cette année. Les analystes relèvent également que les prix de vente moyen ont vraisemblablement atteint un point bas et pourraient augmenter à la suite des hausses de prix de juillet. La recommandation est maintenue à acheter, avec une cible de 600 dollars.



Du côté de Piper Sandler, un "raté" est évoqué au niveau des marges, mais des signaux encourageants ont été relevés, notamment sur les abonnements au FSD. Les analystes ajoutent que pour sortir de son canal actuel, Tesla devra dissiper les doutes concernant Optimus et le Cybercab. L'objectif de cours est maintenu à 500 dollars, avec un avis à surpondérer.



DZ Bank est moins optimiste avec une cible à seulement 385 dollars, même si la banque allemande a relevé sa recommandation de conserver à acheter. Les analystes estiment à juste titre que les investissements élevés dans les domaines d'avenir comme l'IA, la robotique et les usines de puce propriétaires sont indispensables, mais ils représentent un facteur de pression à moyen terme. DZ Bank note également que le chiffre d'affaires de 28,24 milliards de dollars a dépassé de 2 milliards de dollars les estimations du marché, mais que le bénéfice par action a été moins bon qu'espéré à 0,33 dollar, contre une prévision à 0,40 dollar.



Pour Jefferies, Tesla a manqué le consensus d'Ebit d'environ 70%, l'écart d'au moins 1 milliard de dollars se répartissant équitablement entre le bénéfice brut (Automobile et Stockage d'énergie) et une R&D plus élevée (ce qui est logique, mais difficile à prévoir). La marge brute Automobile s'est inscrite en deçà des attentes à 16%, mais reste proche de la moyenne des 4 derniers trimestres, tandis que celle du Stockage est ressortie à 20%, soit 12 points sous la moyenne des 4 derniers trimestres en raison de charges de garantie et d'un avantage tarifaire réduit. La banque d'investissement américaine reste à conserver sur le titre, en visant 400 dollars.



Enfin, Bank of America souligne également des résultats trimestriels sous les attentes. Le broker considère que Tesla n'en est qu'aux premiers stades de la monétisation de ses technologies d'autonomie, qui devraient constituer le principal moteur de création de valeur à long terme, ce qui justifie le maintien de son conseil acheter et de son objectif de cours de 460 dollars.