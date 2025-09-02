Tesla a vu ses immatriculations chuter en août sur plusieurs marchés européens clés : -47,3% en France, -84% en Suède, -50% aux Pays-Bas. Seuls la Norvège, l'Espagne et le Portugal ont enregistré des hausses. Dans le même temps, BYD, son rival chinois, enregistre des bonds spectaculaires, notamment +218% en Norvège et +400% en Espagne.

La concurrence s’intensifie, alors que Tesla n’a lancé aucun nouveau modèle de grande série depuis 2020. Face à un marché inondé de nouveautés, la marque américaine souffre d’un catalogue restreint, de choix industriels discutables, et de la personnalité clivante d’Elon Musk.

Le dirigeant, accusé d’alimenter des positions politiques controversées, nuit à l’image de la marque. Plus de la moitié des acheteurs potentiels interrogés au Royaume-Uni déclarent renoncer à un achat Tesla à cause de lui. Pendant ce temps, les prix cassés sur les modèles neufs tirent le marché de l’occasion vers le bas, dévalorisant la marque.

Tesla tente de relancer ses ventes avec une version remaniée du Model Y, mais les chiffres d’août restent mauvais. Son recul sur le continent pourrait s’accentuer si elle ne renouvelle pas rapidement sa gamme et ne redresse pas son image auprès des consommateurs européens.