Tesla dans le rouge, l'AG a approuvé la giga-rémunération de Musk

L'action Tesla a ouvert dans le rouge vendredi matin à la Bourse de New York, bien que les actionnaires du groupe technologique aient approuvé hier soir le gigantesque plan de rémunération proposé à Elon Musk, un vote qui était considéré comme crucial afin de conserver le milliardaire de la Silicon Valley à la tête de l'entreprise au moment où celle-ci se développe dans l'IA.



Lors d'une assemblée générale annuelle, les actionnaires de la société se sont prononcés à plus de 75% en faveur de la résolution, qui doit permettre à Musk de toucher jusqu'à 1.000 milliards de dollars à condition que l'homme d'affaires parvienne à générer des 'performances financières extraordinaires'.



Ce système de rémunération pourrait également lui permettre de contrôler 25% de la société.



Ce projet de giga-rémunération avait toutefois suscité l'opposition du cabinet de conseil Institutional Shareholder Services (ISS), qui avait recommandé aux actionnaires de voter contre la résolution, mais aussi de la part du fonds norvégien Norges Bank, l'un des principaux actionnaires du groupe avec une participation de 1,15%



'Bien que nous reconnaissions la valeur considérable créée grâce au caractère visionnaire de M. Musk, nous sommes préoccupés par le montant total de sa rémunération, par son effet dilutif et par l'absence de mesures visant à atténuer le risque lié à la dépendance de l'entreprise envers une seule personne, conformément avec nos positions concernant la rémunération des dirigeants', avait-il expliqué dans un communiqué.



Mais bon nombre d'analystes insistaient aussi sur la nécessité de conserver Elon Musk aux manettes de l'entreprise alors que celle-ci s'approche de la conduite entièrement autonome (FSD) et de la mise en service de ses robotaxis et de ses robots humanoïdes Optimus aux Etats-Unis.



'Nous avons toujours considéré Elon Musk et Tesla comme des disrupteurs technologiques majeurs plan au niveau mondial', rappelle Dan Ives, analyste chez Wedbish Securities.



'La première phase de cette grande vision stratégique a pris forme au cours des cinq dernières années. Désormais, tout l'enjeu va consister à écrire le chapitre le plus important de l'histoire de Tesla: celui de l'ère autonome', poursuit le professionnel, qui pense que la valorisation du groupe, qui ressort actuellement autour de 1 500 milliards de dollars, pourrait doubler à un horizon d'un an.



'Nous continuons de penser que Tesla pourrait atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars dès le début de 2026 dans un scénario haussier, et jusqu'à 3 000 milliards d'ici la fin de 2026, à mesure que la production à grande échelle de sa feuille de route en autonomie et en robotique se mettra en place', conclut Dan Ives.



Pour mémoire, le versement de la première tranche du plan de rémunération de Musk reste conditionné à l'atteinte d'une valorisation boursière de 2 000 milliards de dollars, tandis que le paiement de la dernière tranche du plan consistera à dépasser un palier fixé à 8 500 milliards de dollars.



A la Bourse de New York, l'action Tesla reculait de 2,5% vendredi matin, ce qui ramène autour de 7,5% sa progression depuis le début de l'année.