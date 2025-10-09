La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête préliminaire visant environ 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du système de conduite assistée Full Self-Driving (FSD), à la suite de 44 signalements d’incidents impliquant des infractions routières et plusieurs collisions. Selon l’agence, les conducteurs concernés affirment que le logiciel aurait entraîné des franchissements de feux rouges, des déviations de voie ou d’autres comportements dangereux, parfois à l’origine d’accidents avec blessés.

L’enquête doit déterminer si les utilisateurs ont été correctement avertis des limites du système et s’ils disposaient du temps nécessaire pour reprendre le contrôle du véhicule. Les équipes de la NHTSA examineront la capacité du FSD à détecter les signaux lumineux, à interpréter les marquages au sol et à gérer les panneaux de circulation, ainsi que la qualité des alertes adressées au conducteur. Tesla, qui n’a pas commenté, a toutefois déployé cette semaine une nouvelle version 14.1 de son logiciel.

Ce nouveau contrôle s’ajoute à une série d’examens déjà menés sur les technologies d’assistance de Tesla, alors qu’Elon Musk continue de promettre l’avènement de véhicules entièrement autonomes et d’un futur service de robotaxis. Ces projets restent à un stade expérimental et nécessitent encore une supervision humaine. Selon le Washington Post, la réduction des effectifs de la NHTSA décidée en février par Musk et le président Donald Trump pourrait compliquer la capacité de l’agence à réguler efficacement le développement de ces technologies à risque.