Tesla a reculé en Bourse mercredi, malgré des résultats trimestriels globalement solides. Si le chiffre d’affaires a dépassé les attentes à 28,01 milliards de dollars (+11% sur un an), le bénéfice par action ajusté de 0,50 dollar est ressorti sous les 0,54 dollars anticipés. L’absence de nouvelles concrètes sur le lancement à grande échelle des robotaxis a également pesé sur le titre, qui a terminé en baisse de 0,82% à 438,97 dollars, avant de reculer de nouveau après la clôture.

La déception tient surtout au manque de détails sur les projets d’autonomie. Tesla a évoqué un service limité de type VTC dans la baie de San Francisco, mais sans calendrier clair pour un déploiement national ou international. En parallèle, la fin du crédit d’impôt fédéral sur les véhicules électriques aux États-Unis soulève des inquiétudes sur la compétitivité prix du constructeur, qui a déjà réagi en lançant des versions allégées de ses modèles 3 et Y.

Malgré cela, Tesla a battu un record de livraisons au T3 avec 497 099 véhicules livrés, loin devant les attentes, et a également établi un sommet historique sur les produits de stockage d’énergie. L’attention se tourne désormais vers l’assemblée générale du 6 novembre, où le plan de rémunération controversé d’Elon Musk, évalué à 1 000 milliards de dollars, sera soumis au vote des actionnaires.