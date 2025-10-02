Tesla a annoncé jeudi avoir livré 497 099 véhicules au troisième trimestre, soit un résultat nettement supérieur aux prévisions de Wall Street, qui anticipaient environ 447 600 unités selon FactSet. Ce chiffre marque une hausse de 7% par rapport aux 462 890 livraisons enregistrées sur la même période en 2024. La production a atteint 447 450 véhicules, dont 435 826 unités de Model 3 et de Model Y.

Aux États-Unis, ce rebond a été porté par l’expiration du crédit d’impôt fédéral sur les véhicules électriques, qui a incité les acheteurs à anticiper leurs achats avant sa suppression décidée dans le budget signé par Donald Trump en juillet. En Europe, en revanche, Tesla continue de faire face à un ralentissement des ventes, sur fond de critiques visant Elon Musk et d’une concurrence accrue de Volkswagen et BYD.

Ce résultat tranche avec la contre-performance du deuxième trimestre, marqué par 384 122 livraisons (-14% sur un an). Le redressement du troisième trimestre conforte la dynamique commerciale du constructeur, qui avait lui-même communiqué une prévision moyenne de 443 079 livraisons. En parallèle, l’activité énergétique a atteint un record avec 12,5 GWh de systèmes de stockage déployés, contre 9,6 GWh au trimestre précédent, grâce aux Megapack et Megablock, utilisés notamment par xAI, la start-up d’IA d’Elon Musk. L’action Tesla a progressé de près de 3% après l’annonce, affichant un gain de 14% depuis janvier.