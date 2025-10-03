Les ventes de véhicules électriques ont atteint un niveau inédit aux États-Unis en 2025, stimulées par l’anticipation de la fin des crédits d’impôt fédéraux pouvant aller jusqu’à 7 500 dollars. Plus d’un million d’unités ont été écoulées sur les neuf premiers mois de l’année, dont 438 000 au troisième trimestre, un record qui a porté la part de marché des VE à 10,5%. Ce chiffre contraste avec les 8% environ enregistrés en 2024, confirmant une accélération notable de l’adoption.

Tesla reste le premier acteur du marché, mais voit sa domination s’effriter avec une part ramenée à 43,1% contre 49% fin 2024. General Motors progresse rapidement, atteignant 13,8% au troisième trimestre après avoir vendu près de 145 000 VE depuis janvier. Hyundai, Ford et Volkswagen suivent, tandis que Rivian et Lucid peinent encore à dépasser une présence marginale. Ce classement illustre la montée en puissance des constructeurs traditionnels face au pionnier du secteur.

La fin des aides fédérales introduit une incertitude majeure pour l’industrie. Plusieurs analystes évoquent un risque de ralentissement marqué après la phase d’expansion liée aux subventions. Jim Farley, PDG de Ford, anticipe même une chute de la part des VE de plus de 10% actuellement à près de 5% dans les prochains mois. Les constructeurs devront désormais s’appuyer davantage sur la compétitivité prix, l’autonomie technologique et leur capacité à élargir l’offre pour maintenir la dynamique du marché.