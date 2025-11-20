(Reuters avec Zonebourse) Alors que le conseil d'administration a récemment validé un nouveau plan de rémunération conséquent pour son PDG Elon Musk, la procédure juridique autour du précédent plan de 2018 pourrait représenter un risque important pour le constructeur de véhicules électriques.

Alors que le nouveau plan de rémunération à 1 000 milliards de dollars promis à Elon Musk fait les gros titres, c’est bien le précédent, celui de 2018, qui menace aujourd’hui de peser lourdement sur les résultats financiers de Tesla. En cause, une décision imminente de la Cour suprême du Delaware qui pourrait valider ou annuler ce plan controversé, déjà invalidé en première instance.

Si Tesla échoue en appel, le constructeur devra enregistrer une charge comptable de 26 milliards de dollars sur deux ans pour compenser l’émission d’actions promises à Musk en remplacement de celles invalidées, et ce, à un prix d’action bien plus élevé qu’en 2018. À titre de comparaison, cela représenterait plus de la moitié des bénéfices nets cumulés de Tesla depuis son passage dans le vert en 2019.

Même si Tesla devait l’emporter devant la justice, l’entreprise n’en aurait pas fini avec les risques comptables liés à la rémunération de son PDG. Son nouveau plan, adopté en septembre, prévoit des paiements massifs à chaque objectif atteint, et pourrait grignoter une part importante des bénéfices à venir si les seuils sont atteints.

Contrairement à la majorité des entreprises cotées, où les rémunérations des dirigeants se comptent en centaines de millions au plus, le dispositif hors norme de Musk représente une menace unique pour la rentabilité de Tesla, selon les spécialistes. Brian Dunn, directeur de l’Institut des études sur la rémunération à l’Université Cornell, estime que ces charges reflètent un "transfert massif de richesse des actionnaires vers leur principal actionnaire", Musk lui-même, en dehors de toute "pratique fiduciaire raisonnable".

Tesla assure de son côté que Musk ne touchera rien sans atteindre des "objectifs lunaires", parmi lesquels des seuils ambitieux de rentabilité. Mais selon les documents obtenus par Reuters, même les cibles les plus accessibles pourraient déclencher des versements de plusieurs dizaines de milliards, sans que cela ne transforme fondamentalement l’activité ou les résultats du groupe.

Le risque immédiat : la décision sur le plan de 2018

C’est toutefois le sort du plan de 2018 qui constitue la menace la plus pressante. Ce plan avait initialement été évalué à 2,3 milliards de dollars lors de son adoption. Mais avec la flambée du titre Tesla, les options attribuées à Musk sont aujourd’hui estimées à 116 milliards. Or, une juge du Delaware a annulé le plan, jugeant que les négociations avaient été entachées de conflits d’intérêts entre Musk et les membres du conseil d’administration.

Si cette décision est confirmée, Tesla devra activer un plan de remplacement, beaucoup plus coûteux. Le nouveau plan, basé sur le cours de l’action en août dernier, obligerait l’entreprise à enregistrer une charge de 26 milliards de dollars d’ici août 2027. Répartie sur huit trimestres, cela reviendrait à une ponction de 3,25 milliards par trimestre, soit plus que le bénéfice net réalisé lors de 21 des 25 derniers trimestres.

Dans un document réglementaire, Tesla reconnaît qu’un échec en appel pourrait avoir "un impact significatif défavorable" sur ses résultats.

La société ne serait pas tenue de débourser cette somme en numéraire, puisqu’elle pourrait émettre de nouvelles actions. Mais selon les règles comptables, cette émission constitue une charge, car l’entreprise aurait pu vendre ces titres sur le marché. Cela dilue également la part des autres actionnaires, augmentant mécaniquement l’influence de Musk.

Dilution massive et profits incertains

"Sans aucun doute, cela nuit aux actionnaires", déclare Schuyler Moore, avocat spécialisé en financement d’entreprise. Il rappelle que dans une entreprise classique, une telle charge conduirait à une dévalorisation immédiate par les investisseurs. Mais Tesla, selon lui, "échappe à la logique", tant sa valorisation repose sur les promesses technologiques de Musk, robotaxis autonomes, robots humanoïdes, plutôt que sur ses fondamentaux financiers.

Le paradoxe de Tesla persiste : une entreprise dont les résultats s’érodent, les ventes de véhicules reculent, les aides publiques diminuent, et les paris industriels coûtent de plus en plus cher. Pourtant, le titre continue de séduire une partie des marchés, plus attachée à la vision de Musk qu’à la rentabilité réelle de l’entreprise.