Tesla obtient un sursis dans l'enquête américaine sur les infractions liées au Full Self-Driving

Les autorités américaines de la sécurité routière ont accordé à Tesla un délai supplémentaire de cinq semaines pour répondre à une enquête sur des infractions présumées au code de la route commises par des véhicules utilisant le système Full Self-Driving (FSD). La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a repoussé la date limite de réponse au 23 février, à la demande du constructeur, qui doit examiner manuellement plus de 8 000 dossiers pour identifier les incidents potentiellement liés.

L'enquête s'inscrit dans un examen plus large des technologies d'aide à la conduite développées par Tesla. Depuis l'ouverture d'une évaluation préliminaire en octobre, la NHTSA a adressé au constructeur une demande d'informations portant sur les plaintes d'utilisateurs, les rapports de terrain, les accidents et les évaluations internes en lien avec d'éventuelles infractions sous FSD. L'agence a déjà recensé 62 plaintes, en plus de signalements issus des médias ou de rapports d'accidents.



Tesla affirme traiter actuellement environ 300 dossiers par jour, tout en faisant face à d'autres enquêtes de la NHTSA, notamment sur le retard de signalement d'accidents ou sur des défauts techniques comme des poignées de porte. Le constructeur évoque une charge de travail importante qui pourrait affecter la qualité de ses réponses. Cette affaire intervient alors que les systèmes d'autonomie avancée de Tesla continuent de susciter des interrogations sur leur fiabilité et leur conformité aux règles de circulation.