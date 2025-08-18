Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules automobiles (74,2%) ; - prestations de services (10,8%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ; - vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (10,3%) ; - crédit automobile (2,8%) ; - location de véhicules (1,9%). A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine (2) et en Allemagne. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,9%), Chine (21,4%) et autres (29,7%).