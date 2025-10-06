Tesla a publié ce week-end une série de vidéos annonçant un événement prévu pour mardi 7 octobre, ravivant les spéculations sur le lancement imminent d’un véhicule plus abordable. Ce signal a immédiatement été salué par les marchés, le titre gagnant 4% lundi. Dans un court clip diffusé sur X, on aperçoit un véhicule encore masqué par l’obscurité, laissant entrevoir une nouveauté majeure pour la marque d’Elon Musk.

L’annonce intervient après des livraisons record au troisième trimestre, stimulées par la fin du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars aux États-Unis. Toutefois, les analystes anticipent une baisse des livraisons annuelles pour la deuxième année consécutive, avec environ 1,62 million d’unités attendues. Le ralentissement de la demande, en partie lié à la fin des aides fiscales et à la polarisation autour de Musk, pousse Tesla à accélérer sur les modèles économiques.

Une version moins coûteuse du Model Y est déjà en production, avec un lancement prévu pour le quatrième trimestre. Ce modèle, environ 20% moins cher à fabriquer, pourrait atteindre une production annuelle de 250 000 unités aux États-Unis d’ici 2026. Selon Visible Alpha, Tesla pourrait livrer 1,85 million de véhicules cette année-là, dont une part significative de ce nouveau modèle. Les analystes estiment que son prix sera un indicateur clé du potentiel de redynamisation de la demande. Le constructeur, qui n’a pas lancé de nouveau modèle grand public depuis plusieurs années, mise sur ce virage pour compenser les ventes décevantes du Cybertruck, dont 46 096 exemplaires avaient été produits début 2024.