Tesla profite de l'avis positif de New Street Research

Tesla s'offre un beau rebond lundi à New York (+3,37%, à 406,72 dollars), après avoir chuté de 7,49% lors de sa dernière séance de cotation jeudi (vendredi étant férié aux Etats-Unis). Le titre profite d'une note positive de New Street Research.

Dans cette dernière, le bureau de recherche indépendant insiste sur les avancées concernant le FSD (Full Self-Driving, ou Capacité de conduite entièrement autonome). Les analystes estiment que la technologie continue de progresser à un rythme qu'il est difficile d'ignorer. Tesla collecte notamment les données de millions de véhicules en circulation, générant avec le FSD près de 10 fois plus de miles par trimestre que ce que son concurrent Waymo (Alphabet) a accumulé dans toute son histoire, et les injecte dans le plus grand ensemble de données de conduite en conditions réelles au monde. Pour New Street Research, de meilleures données améliorent le FSD, un meilleur FSD entraîne une utilisation accrue, et une utilisation accrue génère plus de données.



Les analystes saluent également l'adoption qui se voit au niveau de la base d'abonnés. Les abonnements FSD actifs ont atteint 1,28 million d'unités, soit une hausse de 50% sur un an. Sur le seul premier trimestre, le groupe d'Elon Musk a enregistré 180 000 abonnés supplémentaires, contre environ 120 000 livraisons aux Etats-Unis, ce qui implique que les ajouts au FSD ont dépassé les ventes sur le sol américain, à mesure que la base installée se convertit.



En outre, New Street Research estime que la marge de progression est immense, avec pour l'instant un taux de pénétration autour de 25-30% outre-Atlantique, et la feuille de route internationale s'ouvre, le FSD étant désormais disponible dans cinq pays européens. Rappelons que les revenus d'abonnement affichent une marge incrémentale de quasiment 100%, et sur la durée de vie d'un véhicule, l'adoption du FSD double presque la marge brute automobile de Tesla, pour tendre vers environ 30%.



Deux autres facteurs à surveiller, la demande et les robotaxis



Pour New Street Research, la demande au deuxième trimestre a été portée par l'atténuation de deux vents contraires : le "trou d'air" post-subventions qui a touché le quatrième trimestre 2025 et les trois premiers mois de cette année, et le frein lié à l'activité d'Elon Musk en politique. Les analystes ajoutent que la hausse des prix de l'essence oriente les acheteurs vers les véhicules électriques et se demandent si le FSD ne stimule pas la demande.



Ils ajoutent que Tesla exploite désormais son service de robotaxis sur cinq marchés, étant donné que Miami est devenu opérationnel la semaine dernière. La flotte dépasse les 700 véhicules, contre environ 200 en début d'année, dont une quarantaine fonctionnent sans supervision.



Le bureau de recherche indépendant a maintenu sa recommandation à l'achat sur le titre Tesla, avec une cible de cours de 600 dollars.