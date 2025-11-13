Tesla a lancé jeudi un rappel de 10 500 batteries domestiques Powerwall 2 aux États-Unis, en raison de risques de surchauffe pouvant provoquer des incendies ou des blessures. La décision fait suite à 22 signalements d’échauffement anormal, bien qu’aucun incident corporel n’ait été recensé. La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a averti que certaines unités "peuvent tomber en panne et surchauffer", exposant les utilisateurs à des dangers graves.

Le Powerwall 2 est un système de stockage d’énergie résidentiel qui fonctionne avec des panneaux solaires, permettant de gérer la consommation d’électricité et d’assurer un relais en cas de panne de courant. Le problème identifié concerne certaines cellules lithium-ion susceptibles de s’échauffer excessivement dans des conditions spécifiques, pouvant dégager de la fumée, voire s’enflammer. Des cas de dommages matériels ont été rapportés.

En réponse, Tesla a activé à distance une limitation de la capacité de charge sur les unités affectées afin d’atténuer les risques, en attendant un remplacement gratuit des équipements défectueux. Ce rappel souligne l’importance croissante de la division énergie du groupe, et les défis liés à la sécurité et à la fiabilité de ses fournisseurs de cellules, alors que Tesla mise fortement sur l’expansion de ses solutions de stockage au-delà de l’automobile.