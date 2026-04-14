Tesla relevé par UBS à neutre

Tesla poursuit sa belle série haussière et se dirige vers une quatrième séance consécutive de progression. Le titre progresse de 3,26%, à 363,90 dollars, soutenu par l'avis positif d'UBS.

L'action du groupe d'Elon Musk profite du relèvement de recommandation de la banque suisse, qui est passée de vendre à neutre, en maintenant son objectif de cours à 352 dollars.



Selon les analystes, les niveaux actuels équilibrent plus justement les défis de la demande à court terme et la période d'investissement avec les opportunités à long terme de l'IA physique.



Récemment, le titre a été victime des inquiétudes récentes sur la demande de véhicules électriques, un déficit énergétique au premier trimestre 2026, la hausse des coûts et des dépenses d'investissement, ainsi que les lents progrès du robotaxi et d'Optimus. Cependant, UBS prévoit des progrès futurs pour le robotaxi et Optimus, ce qui permet de voir Tesla comme un leader de l'IA physique.



Focus sur les différentes activités



En ce qui concerne l'automobile, la banque suisse table sur 1,6 million de livraisons en 2026, soit une baisse de 1% sur un an. La production du Cybercab et du Semi pourrait débuter plus tard cette année en volumes modestes. En outre, selon des rapports récents, l'introduction possible d'un SUV plus petit est possible et serait bienvenue compte tenu de la gamme actuelle qui est limitée.



Au niveau de l'énergie, la contre-performance du premier trimestre est liée à des problèmes de calendrier. La croissance annuelle moyenne pour le déploiement du stockage jusqu'en 2030 est estimée à environ 26%. Une inquiétude subsiste toutefois sur la disponibilité des batteries LFP aux Etats-Unis fin 2026/2027.



UBS pense que les attentes sont élevées après une annonce de la société qui visait 9 villes d'ici le premier semestre. La lenteur de l'expansion à Austin suscite des inquiétudes.



Pour les robots humanoïdes Optimus, Elon Musk a annoncé tabler sur un début de production de la Gen3 cet été, et une production en volume élevé en 2027. Ces objectifs semblent un peu trop optimistes pour UBS, notamment parce que le groupe pourrait faire face à des problèmes de composants en raison de la dépendance actuelle vis-à-vis de la Chine.



Enfin, sur le sujet Terafab, un projet industriel de méga-usine de fabrication de puces électroniques dédiées à l'IA, les analystes disposent de peu de détail additionnels sur le financement ou les coûts, hormis l'arrivée d'Intel dans le projet. UBS pense que cela augmente probablement les dépenses d'investissement, mais que l'intégration verticale en vaut la peine pour atteindre les objectifs de Musk et réduire les coûts.



Questions clés selon UBS



La banque suisse répond à quelques questions qu'elle juge importantes. Le groupe peut-il atteindre l'objectif de 3 millions de livraisons de véhicules en 2030, la réponse est non. Les analystes tablent plutôt sur environ 2 millions, ce qui semble plus réaliste. Au niveau des 166 GWh de stockage du consensus , cet objectif est jugé plutôt raisonnable face à la demande croissante et aux expansions de capacité prévues.



En ce qui concerne les robotaxi et la prévision d'une extension à 9 villes cette année, UBS répond par la négative et s'attend à un déploiement plus lent en raison de la culture de la sécurité de Tesla. Enfin, sur Optimus, les analystes tablent sur une production de 5 000 unités en 2027 et 30 000 en 2030, là où des chiffres d'une production annuelle de 500 000 unités par an d'ici la fin de la décennie avaient été évoqués.