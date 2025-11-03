La NHTSA, agence américaine en charge de la sécurité routière, a étendu son enquête sur les poignées de porte électroniques des Tesla Model Y et Model 3, suspectées de présenter des défauts de sécurité. Cette procédure fait suite à 16 signalements d’utilisateurs concernant des poignées inopérantes sur des Model Y de 2021, souvent liés à une batterie 12 volts déchargée. Dans certains cas, ces défaillances ont empêché les occupants d’entrer ou de sortir du véhicule, suscitant des situations d’urgence, notamment pour des enfants coincés à l’intérieur.

L’enquête, initialement ciblée sur les Model Y 2021, s’étend désormais à l’ensemble des Model Y et Model 3 vendus ou loués entre 2017 et 2022 aux États-Unis. La NHTSA exige de Tesla, d’ici au 10 décembre, une documentation complète sur les composants liés à l’ouverture des portes : poignées, systèmes de verrouillage, logiciels, batteries et réponses aux réclamations. Tesla pourrait s’exposer à des amendes pouvant atteindre 27 874 dollars par jour et par infraction, dans la limite de 139,3 millions de dollars, en cas de manquement à ses obligations de coopération.

En parallèle, la Chine envisage de durcir sa réglementation en matière de poignées électroniques, avec une proposition imposant des systèmes de déverrouillage d’urgence plus accessibles. Cette initiative fait écho aux critiques croissantes à l’encontre de ces dispositifs, jugés peu pratiques voire dangereux. Le designer en chef de Tesla a admis que des ajustements de design étaient envisagés. D’autres constructeurs, comme Rivian ou Volkswagen, prennent déjà leurs distances avec ces poignées rétractables, privilégiant des alternatives jugées plus fiables par leurs utilisateurs.