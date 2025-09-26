Tesla soutenu par l'optimisme accru de Wedbush

Tesla surperforme la tendance à Wall Street vendredi après que Wedbush Securities a relevé son objectif de cours sur le titre à 600 dollars, contre 500 dollars précédemment, estimant que le marché sous-estimait la capacité de transformation du groupe d'Elon Musk dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et la robotique.



Le bureau d'études souligne pourtant que le groupe technologique progresse rapidement dans les métiers liés aux véhicules autonomes et à la robotique, deux secteurs qu'il considère comme stratégiques en perspective de l'exercice 2026.



Selon Wedbush, Tesla pourrait ainsi déployer ses 'robotaxis' dans plus de 30 villes américaines au cours de l'année à venir, ce qui le conduit à évaluer le marché potentiel de l'IA et de l'autonomie à plus de 1.000 milliards de dollars, rien que pour l'entreprise.



Wedbush s'attend en effet à ce que l'administration Trump assouplisse la régulation fédérale autour des véhicules autonomes et réduise l'autorité des agences étatiques sur le sujet, le président américain ayant émis le souhait que les Etats-Unis conservent leur avance sur la Chine dans la course à l'IA.



Dans un scénario optimiste, Wedbush - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - estime ainsi que la capitalisation boursière de Tesla pourrait atteindre 2.000 milliards de dollars début 2026 puis 3.000 milliards à la fin de l'année prochaine, contre 1,4 milliards aujourd'hui.



Le titre, qui a progressé de 57% au cours des six derniers mois, gagnait autour de 0,8%, alors que le Nasdaq reculait d'environ 0,2%.