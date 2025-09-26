Tesla soutenu par l'optimisme accru de Wedbush
Publié le 26/09/2025 à 17:15
Le bureau d'études souligne pourtant que le groupe technologique progresse rapidement dans les métiers liés aux véhicules autonomes et à la robotique, deux secteurs qu'il considère comme stratégiques en perspective de l'exercice 2026.
Selon Wedbush, Tesla pourrait ainsi déployer ses 'robotaxis' dans plus de 30 villes américaines au cours de l'année à venir, ce qui le conduit à évaluer le marché potentiel de l'IA et de l'autonomie à plus de 1.000 milliards de dollars, rien que pour l'entreprise.
Wedbush s'attend en effet à ce que l'administration Trump assouplisse la régulation fédérale autour des véhicules autonomes et réduise l'autorité des agences étatiques sur le sujet, le président américain ayant émis le souhait que les Etats-Unis conservent leur avance sur la Chine dans la course à l'IA.
Dans un scénario optimiste, Wedbush - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - estime ainsi que la capitalisation boursière de Tesla pourrait atteindre 2.000 milliards de dollars début 2026 puis 3.000 milliards à la fin de l'année prochaine, contre 1,4 milliards aujourd'hui.
Le titre, qui a progressé de 57% au cours des six derniers mois, gagnait autour de 0,8%, alors que le Nasdaq reculait d'environ 0,2%.