Tesla va proposer une gigarémunération à Elon Musk

Le conseil d'administration de Tesla a recommandé vendredi aux actionnaires du groupe d'approuver le plan de rémunération destiné à son directeur général Elon Musk, qui pourrait lui permettre de toucher autour de 1.000 milliards de dollars à condition que celui-ci génère des 'performances financières extraordinaires'.



Dans un formulaire transmis à la SEC, l'autorité boursière américaine, le groupe basé au Texas rappelle qu'Elon Musk avait permis, dans le cadre de son régime de rémunération établi en 2018, de créer des 'milliards de dollars' de valeur pour les actionnaires.



Cette fois-ci, son objectif consistera à faire croître la capitalisation boursière de la société de plusieurs 'milliers de milliards de dollars' (trillions).



Le versement de la première tranche est ainsi conditionné à l'atteinte d'une valorisation boursière de 2.000 milliards de dollars, à comparer avec 1.140 milliards aujourd'hui, tandis que le paiement de la dernière tranche dépendra de la réalisation d'un palier de 8.500 milliards de dollars.



'Pour être précis, il va falloir qu'il crée 7.500 milliards de dollars de valeur pour les actionnaires afin de toucher l'intégralité de sa rémunération', souligne le conseil d'administration.



Au niveau des états financiers, Musk va également devoir atteindre des objectifs ambitieux en matière de résultat opérationnel (Ebitda) ajusté, à commencer par un premier objectif établi à 50 milliards de dollars, puis à 400 milliards de dollars d'Ebitda ajusté au cours de quatre trimestres consécutifs, à un moment où l'entreprise doit investir massivement dans les métiers liés à l'IA et à la robotique.



Sur le plan opérationnel, il va falloir que Tesla livre un million de 'robotaxis' et un million de robots humanoïdes pour que Musk touche le jackpot, mais aussi que le constructeur commerciale 20 millions de véhicules électriques ainsi qu'un million d'abonnements à ses services payant de conduite autonome (FSD).



Le nouveau plan de rémunération prévoit par ailleurs l'octroi de 423 millions d'actions ordinaires additionnelles au milliardaire d'origine sud-africaine, correspondant à environ 12% du capital de Tesla, ce qui lui permettrait de contrôler 25% des droits de vote, un élément jugé là encore fondamental pour s'assurer qu'il reste bien à la tête du groupe.



'Le but, c'est de s'assurer que Musk reste engagé chez Tesla jusqu'en 2030', explique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de .



'Maintenant que les bases sont posées pour qu'il accélère la cadence et profite des opportunités à venir, c'est une étape clé pour le garder aux commandes jusqu'à-là, sachant que Tesla entre dans une phase cruciale de sa croissance, avec son développement qui se profile dans les domaines de l'autonomie et la robotique', ajoute le professionnel.



Les actionnaires devront désormais se prononcer sur toutes ces résolutions à l'occasion de l'assemblée générale du 6 novembre.



A la Bourse de New York, l'action Tesla progressait de 3,6% vendredi matin suite à ces révélations, mais accuse encore un repli de 16% depuis le début de l'année.