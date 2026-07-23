Texas Instruments anticipe une reprise portée par l'industrie et les centres de données d'IA
La prévision de chiffre d'affaires de Texas Instruments pour le troisième trimestre dépasse les attentes de Wall Street, illustrant le redressement progressif de la demande industrielle. Le groupe bénéficie également de l'essor des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui soutient les ventes de ses puces analogiques.
Texas Instruments prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,65 et 6,15 milliards de dollars au troisième trimestre, au-dessus du consensus des analystes fixé à 5,61 milliards. Le fabricant, spécialisé dans les puces analogiques utilisées pour gérer l'alimentation électrique et convertir des signaux physiques en données numériques, profite indirectement de la multiplication des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, même s'il ne produit pas de processeurs d'IA comparables à ceux de Nvidia.
Au deuxième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,46 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an et supérieur aux attentes du marché, qui s'élevaient à 5,25 milliards de dollars. Ces résultats confirment l'amélioration de la demande sur les marchés industriels et le dynamisme des investissements des grands acteurs technologiques dans les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.
Texas Instruments Incorporated est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- circuits analogiques (79,2%) : amplificateurs opérationnels, amplificateurs audio, circuits d'interface, convertisseurs de données, circuits de gestion d'alimentation, circuits intégrés logiques, etc. ;
- processeurs (15,2%) : microprocesseurs, processeurs de signaux numériques, microcontrôleurs, etc. destinés aux applications télécoms (téléphones et infrastructures cellulaires) et automobiles ;
- autres (5,6%) : notamment calculatrices graphiques et produits de connectivité sans fil.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (38,2%), Chine (21,4%), Japon (6,6%), Asie (10,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,2%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.