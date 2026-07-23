Texas Instruments prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,65 et 6,15 milliards de dollars au troisième trimestre, au-dessus du consensus des analystes fixé à 5,61 milliards. Le fabricant, spécialisé dans les puces analogiques utilisées pour gérer l'alimentation électrique et convertir des signaux physiques en données numériques, profite indirectement de la multiplication des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, même s'il ne produit pas de processeurs d'IA comparables à ceux de Nvidia.

Au deuxième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,46 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an et supérieur aux attentes du marché, qui s'élevaient à 5,25 milliards de dollars. Ces résultats confirment l'amélioration de la demande sur les marchés industriels et le dynamisme des investissements des grands acteurs technologiques dans les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.