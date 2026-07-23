Texas Instruments anticipe une reprise portée par l'industrie et les centres de données d'IA

La prévision de chiffre d'affaires de Texas Instruments pour le troisième trimestre dépasse les attentes de Wall Street, illustrant le redressement progressif de la demande industrielle. Le groupe bénéficie également de l'essor des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui soutient les ventes de ses puces analogiques.

Texas Instruments prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,65 et 6,15 milliards de dollars au troisième trimestre, au-dessus du consensus des analystes fixé à 5,61 milliards. Le fabricant, spécialisé dans les puces analogiques utilisées pour gérer l'alimentation électrique et convertir des signaux physiques en données numériques, profite indirectement de la multiplication des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, même s'il ne produit pas de processeurs d'IA comparables à ceux de Nvidia.



Au deuxième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,46 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an et supérieur aux attentes du marché, qui s'élevaient à 5,25 milliards de dollars. Ces résultats confirment l'amélioration de la demande sur les marchés industriels et le dynamisme des investissements des grands acteurs technologiques dans les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.