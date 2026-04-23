Texas Instruments bat nettement ses attentes en début d'année
Texas Instruments a publié mercredi soir un BPA en augmentation de 31% à 1,68 USD au titre de son 1er trimestre 2026, un BPA intégrant un gain exceptionnel de 0,05 USD qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible qui allait de 1,22 à 1,48 USD.
Toujours en comparaison annuelle, le groupe a vu son profit opérationnel s'accroître de 37% à près de 1,81 MdUSD, pour des revenus qui ont progressé de 19% à 4,82 MdsUSD, juste au-dessus de sa fourchette-cible qui allait de 4,32 à 4,68 MdsUSD.
"Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% de manière séquentielle et de 19% par rapport au même trimestre de l'année précédente, avec une croissance menée par l'industrie et les centres de données", explique son PDG Haviv Ilan.
"Notre flux de trésorerie des activités de 7,8 MdsUSD sur les 12 derniers mois a de nouveau souligné la force de notre modèle économique, la qualité de notre portefeuille de produits et les bénéfices de la production en 300 mm", ajoute le dirigeant.
Affichant sa confiance pour son 2e trimestre 2026, le fabricant de semi-conducteurs basé à Dallas indique tabler sur un BPA compris entre 1,77 et 2,05 USD, ainsi que sur un chiffre d'affaires compris entre 5 et 5,40 MdsUSD.
Texas Instruments Incorporated est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- circuits analogiques (79,2%) : amplificateurs opérationnels, amplificateurs audio, circuits d'interface, convertisseurs de données, circuits de gestion d'alimentation, circuits intégrés logiques, etc. ;
- processeurs (15,2%) : microprocesseurs, processeurs de signaux numériques, microcontrôleurs, etc. destinés aux applications télécoms (téléphones et infrastructures cellulaires) et automobiles ;
- autres (5,6%) : notamment calculatrices graphiques et produits de connectivité sans fil.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (38,2%), Chine (21,4%), Japon (6,6%), Asie (10,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,2%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.