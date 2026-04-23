Texas Instruments bat nettement ses attentes en début d'année

Texas Instruments a publié mercredi soir un BPA en augmentation de 31% à 1,68 USD au titre de son 1er trimestre 2026, un BPA intégrant un gain exceptionnel de 0,05 USD qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible qui allait de 1,22 à 1,48 USD.

Toujours en comparaison annuelle, le groupe a vu son profit opérationnel s'accroître de 37% à près de 1,81 MdUSD, pour des revenus qui ont progressé de 19% à 4,82 MdsUSD, juste au-dessus de sa fourchette-cible qui allait de 4,32 à 4,68 MdsUSD.



"Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% de manière séquentielle et de 19% par rapport au même trimestre de l'année précédente, avec une croissance menée par l'industrie et les centres de données", explique son PDG Haviv Ilan.



"Notre flux de trésorerie des activités de 7,8 MdsUSD sur les 12 derniers mois a de nouveau souligné la force de notre modèle économique, la qualité de notre portefeuille de produits et les bénéfices de la production en 300 mm", ajoute le dirigeant.



Affichant sa confiance pour son 2e trimestre 2026, le fabricant de semi-conducteurs basé à Dallas indique tabler sur un BPA compris entre 1,77 et 2,05 USD, ainsi que sur un chiffre d'affaires compris entre 5 et 5,40 MdsUSD.