Texas Instruments a publié mardi des prévisions inférieures aux attentes pour le quatrième trimestre, faisant chuter son action de près de 7% dans les échanges après Bourse. Le fabricant de semi-conducteurs anticipe un chiffre d’affaires compris entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, contre 4,51 milliards attendus par les analystes, et un bénéfice par action situé entre 1,13 et 1,39 dollar, également en deçà du consensus (1,41 dollar). Ce recul s’explique par un climat macroéconomique incertain et des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.

Le groupe subit directement les effets des restrictions américaines sur les exportations de technologies sensibles, tandis que la Chine accélère le développement de sa production locale de puces analogiques. Cette dynamique met en danger la position de Texas Instruments sur le marché chinois, qui représente près de 20% de ses ventes annuelles. À l’approche d’un sommet bilatéral entre Donald Trump et Xi Jinping, les incertitudes géopolitiques pèsent davantage sur le secteur. Ces perspectives prudentes viennent renforcer le climat de méfiance des investisseurs à l’égard de l’industrie des semi-conducteurs, confrontée à un double défi de ralentissement de la demande et de fragmentation des marchés.