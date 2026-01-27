Texas Instruments prévoit une reprise de ses ventes, signalant un redressement du marché des puces analogiques

Texas Instruments anticipe un chiffre d'affaires compris entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, une projection supérieure aux attentes du marché. Ce signal positif laisse entrevoir un début de reprise dans le secteur des semi-conducteurs analogiques, après une période prolongée de ralentissement. L'annonce a été bien accueillie par les investisseurs, avec une hausse de près de 6% du titre en Bourse après la clôture.



Cette embellie survient après une année 2025 difficile, marquée par une baisse de plus de 7% de l'action, pénalisée par une surabondance de stocks accumulés pendant la pandémie. Le rebond de 13% enregistré depuis le début de l'année reflète l'espoir d'un retour progressif à l'équilibre. Texas Instruments, dont les composants analogiques sont largement utilisés dans les secteurs industriels, automobiles ou grand public, est souvent considéré comme un indicateur avancé de la demande dans l'électronique.



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 s'est établi à 4,42 milliards de dollars, légèrement en deçà des attentes. En toile de fond, le secteur reste exposé à des incertitudes liées aux tensions commerciales. Les nouvelles taxes douanières annoncées par l'administration Trump en janvier ne concernent pas directement les puces analogiques, mais le flou réglementaire persistant et le contexte géopolitique tendu continuent de peser sur les perspectives. Les prochains résultats d'autres acteurs du secteur seront scrutés de près pour confirmer cette tendance de reprise.