On a longtemps cru que le recyclage textile était une utopie écologique. C'est en train de devenir une industrie lourde. Sous la pression d'une nouvelle loi européenne entrée en vigueur le 1er janvier 2025, la mode doit apprendre à déconstruire ce qu'elle a produit. Analyse d'une chaîne de valeur en pleine mutation.

Le constat est brutal : nous produisons plus de 100 milliards de pièces par an. 92 millions de tonnes de déchets textiles sont générées chaque année, et moins de 1% redeviennent des vêtements neufs. Jusqu’ici, le secteur se contentait surtout de broyer de vieux t-shirts pour en faire des isolants de basse qualité : le downcycling.

Mais depuis le 1er janvier 2025, l’Europe impose la collecte séparée des textiles. Ce n’est plus une option, c’est une obligation légale. Ce flux massif de déchets crée un appel d’air industriel sans précédent : pour la première fois, le gisement de matière première est garanti par la loi.

À cela s’ajoute une seconde lame réglementaire : le règlement européen ESPR introduit, pour la première fois au niveau de l’UE, des mesures visant à interdire la destruction des invendus textiles et chaussures un signal puissant sur la fin d’un modèle “produire, stocker, détruire”.

Le tri optique : les “douaniers” de la fibre

Avant de recycler, il faut savoir de quoi est fait le vêtement. Un pull peut ressembler à de la laine, mais contenir 40% de polyester. À l’échelle de millions de tonnes, la main humaine est trop lente et imprécise pour alimenter une filière de haute qualité.

La technologie. On utilise la spectroscopie proche infrarouge. Des capteurs projettent une lumière sur le textile en mouvement ; chaque matière (coton, nylon, polyester) renvoie une signature lumineuse spécifique. La machine trie ensuite les pièces par jets d’air, à cadence industrielle.

La valeur clé : TOMRA Systems (Oslo : TOM)

Thèse de Tomra . Le tri est le goulot d’étranglement amont. Plus la collecte séparée monte en charge, plus les opérateurs doivent équiper et moderniser des lignes capables de produire des flux “propres” (par matière/couleur/qualité), condition sine qua non pour le recyclage à haute valeur.

Tomra Pourquoi les marchés s’y intéressent. C’est une lecture “infrastructure/équipement” : un cycle d’investissement tiré par la réglementation, puis une économie de base installée (maintenance, upgrades, logiciels, pièces) quand les lignes tournent en continu.

À surveiller (version boursière). cadence d’investissement des centres de tri en Europe, dynamique du mix “équipement vs services”, et capacité à défendre le pricing sur la base installée quand la concurrence s’intensifie.

Le recyclage chimique : la frontière moléculaire

C’est le défi ultime. Comment séparer le coton du polyester quand ils sont tissés ensemble dans le même fil ? La réponse se trouve dans la dépolymérisation, autrement dit, revenir au niveau moléculaire.

La technologie. On utilise des enzymes ou des solvants pour casser les polymères et les ramener à leur état d’origine (monomères), puis les reconstruire. L’objectif : obtenir une matière régénérée dont les caractéristiques se rapprochent du vierge, suffisamment “qualité” pour réintégrer l’industrie textile.

La valeur “high beta” : CARBIOS (Paris : ALCRB)

Thèse de Carbios . Plateforme technologique sur un nœud critique : rendre circulaire le polyester (PET) en levant le verrou qualité/coût/échelle.

Carbios Pourquoi les marchés s’y intéressent. Le scénario de création de valeur est asymétrique : si la techno passe l’échelle industrielle avec une compétitivité suffisante, elle ouvre un marché structurel ; si le coût reste trop élevé, l’industrialisation devient un puits de CAPEX.

À surveiller (version boursière). passage à l’échelle (capacité/tonnes et cadence), trajectoire coûts unitaires vs matière vierge, et surtout offtakes : des contrats d’achat fermes qui sécurisent l’utilisation des unités avant la montée en charge.

Logistique & infrastructure : l’heure de la consolidation

Pour traiter des montagnes de vêtements, il faut des réseaux logistiques, des centres de stockage, des contrats publics, et des bilans capables d’absorber des CAPEX. C’est ici que les grands acteurs de l’environnement entrent en scène.

L’acteur pivot : VEOLIA (Paris : VIE)

Analyse stratégique de Veolia . Ce n’est pas un “pure player” du textile. Justement : c’est une lecture de consolidateur. Quand un nouveau flux devient obligatoire, l’avantage compétitif se déplace vers ceux qui savent contractualiser, trier, traiter, valoriser, et financer les infrastructures avant les autres.

Veolia Levier M&A. Le recyclage textile reste fragmenté (PME, acteurs associatifs, technologies dispersées). La consolidation est un scénario naturel : acheter des capacités spécialisées, sécuriser des flux, intégrer tri/valorisation et industrialiser.

À surveiller (version boursière). capacité à transformer l’obligation 2025 en volumes captifs via contrats long terme, création de marge via intégration tri/valorisation, et discipline de cash-flow (financer l’effort d’infrastructure sans dégrader le profil financier).

L’avertissement de marché : l’effet “Renewcell”

En 2024, la faillite du pionnier suédois Renewcell a servi de reality check brutal. L’entreprise a décidé de déposer le bilan après n’avoir pas réussi à sécuriser un financement suffisant, dans un contexte où la demande des marques ne s’est pas matérialisée assez vite pour absorber une capacité industrielle lourde.

La leçon est simple : avoir la meilleure technologie ne suffit pas. Dans ce secteur, la survie dépend de la capacité à signer des contrats de vente fermes (offtakes). Sans clients finaux engagés, l’outil industriel devient un gouffre financier, surtout quand le polyester vierge redevient compétitif.

Conclusion : distinguer le risque réglementaire du risque marché

Le secteur se divise désormais en deux régimes de risque bien distincts :

L’amont (tri / infrastructure). Porté par l’obligation de collecte 2025. Les volumes sont “poussés” dans le système par la réglementation. C’est le segment le plus lisible, le plus proche d’une économie d’infrastructure.

L’aval (fibres recyclées / chimie). Porté par la demande des marques. C’est là que se trouvent les potentiels de croissance les plus forts, et les risques les plus violents : CAPEX élevés, coûts unitaires, arbitrage permanent avec le vierge, et dépendance à la signature d’offtakes.

Le recyclage textile n’est plus un sujet de niche. C’est une réindustrialisation forcée. Dans cette course, le pure player technologique est souvent une cible d’acquisition potentielle… mais seule la chaîne de valeur complète, du tri à l’offtake, transforme une promesse en modèle économique durable.

Liste de valeurs sur la thématique

Équipement / tri optique (amont)

TOMRA Systems ASA (Oslo: TOM )

Recyclage chimique / “textile-to-textile” (aval)

CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB )

ALCRB Technip Energies (Euronext Paris: TE ) (via sa filiale Reju – polyester textile)

Infrastructures / déchets / logistique (consolidateurs)

VEOLIA (Euronext Paris: VIE ) (consolidateur “flux obligatoires”)

VIE Renewi plc (London: RWI ) (recyclage / recovery Europe ; thématique circular materials)

Fibres “circular” / recyclé mécanique & filatures (aval industriel coté)

Lenzing AG (Vienna: LNZ / symbole bourse Vienne LNZ ) (fibres cellulosiques – textile circulaire)

LNZ LNZ Unifi, Inc. (NYSE: UFI ) (yarns polyester/nylon recyclés – “REPREVE”)

Marques / acheteurs d’offtakes (exposées EPR/ESPR — côté demande)

(liste utile pour l’angle “qui devra acheter du recyclé / signer des contrats”)