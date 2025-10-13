Le Groupe acquiert auprès de World Rugby les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.
World Rugby et le Groupe TF1 ont annoncé la signature d'un accord attribuant à TF1 les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde de Rugby masculine 2027 pour le territoire français.
Cet événement se déroulera en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027. Les 52 matchs prévus se tiendront dans sept villes, de Perth - Boorloo à Sydney - Gadigal.
Cet événement sera le plus grand événement sportif sur le sol australien depuis les Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney, et l'événement rugby qui accueillera le plus grand nombre de spectateurs, avec 2,5 millions de billets disponibles.
TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Média (85,4%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (TF1+ et TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
- Production audiovisuelle (14,6% ; Newen Studios) : production de contenus selon une stratégie multi-genres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,9%), Europe continentale (11,2%) et autres (2,9%).
