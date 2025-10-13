TF1 acquiert les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde de Rugby 2027

Le Groupe acquiert auprès de World Rugby les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.



World Rugby et le Groupe TF1 ont annoncé la signature d'un accord attribuant à TF1 les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde de Rugby masculine 2027 pour le territoire français.



Cet événement se déroulera en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027. Les 52 matchs prévus se tiendront dans sept villes, de Perth - Boorloo à Sydney - Gadigal.



Cet événement sera le plus grand événement sportif sur le sol australien depuis les Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney, et l'événement rugby qui accueillera le plus grand nombre de spectateurs, avec 2,5 millions de billets disponibles.