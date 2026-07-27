SES profite d'une décision favorable de la FCC, Idorsia élargit ses débouchés au Moyen-Orient et TF1 rassure par sa rentabilité. Côté baisses, les pétrolières décrochent avec le recul du brut ce week-end et Vesuvius déçoit sur ses perspectives opérationnelles.

Actions en hausse



SES (+6%) : l'opérateur luxembourgeois de satellites salue une décision majeure de la FCC. Elle rend disponibles 160 mégahertz de la bande C supérieure aux enchères pour des services sans fil terrestres de nouvelle génération. SES anticipe 5,6 Mds USD de primes d'incitation à ce titre, une perspective qui soutient fortement le titre.



Idorsia (+6%) : le laboratoire suisse profite de l'annonce d'un accord de distribution avec Jamjoom Pharmaceuticals, ouvrant l'accès à son traitement contre l'insomnie aux marchés d'Arabie saoudite et du Levant. Cette expansion géographique au Proche-Orient élargit concrètement les débouchés commerciaux du groupe.



TF1 (+4%) : le groupe audiovisuel français progresse après la publication de ses résultats du premier semestre 2026. La rentabilité est supérieure aux attentes malgré un recul du chiffre d'affaires à 993 MEUR, pénalisé par un marché publicitaire linéaire sous pression. La dynamique digitale au plus haut et des arbitrages budgétaires rigoureux ont convaincu les investisseurs de la solidité du modèle.



Vodafone (+3%) : l'opérateur britannique de télécommunications profite de la publication de ses résultats du premier trimestre fiscal, avec un chiffre d'affaires de 10,29 MEUR affiché en croissance. Le groupe relève en outre ses prévisions annuelles pour intégrer Safaricom et vise désormais le haut de sa fourchette de résultats.



Thales (+3%) : le groupe de défense et d'électronique est propulsé par un triple soutien d'analystes. Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat avec un objectif de 296 EUR, tandis que BNP Paribas et JP Morgan rehaussent leurs objectifs respectivement à 270 et 280 EUR. Cette convergence favorable illustre la confiance du marché dans les perspectives du groupe.



Actions en baisse



Vesuvius (-10%) : prévoit une baisse de son bénéfice d'exploitation pour le premier semestre, en raison de difficultés opérationnelles dans ses divisions d'acier et de réfractaires avancés. L'entreprise spécialisée dans l'ingénierie et les technologies de flux de métaux en fusion table sur un bénéfice d'exploitation de 74 MGBP pour la période (contre 77 MGBP précédemment).



Equinor (-6%), Var energi (-5%), BP PLC (-4%), TotalEnergies (-3%) : les grandes pétrolières et gazières subissent le contrecoup du recul du prix du pétrole depuis la clôture vendredi, une détente des cours du brut qui pèse mécaniquement sur les revenus anticipés de l'ensemble des producteurs d'hydrocarbures cotés.



Glencore (-2%) : le géant suisse des matières premières pâtit du décrochage des valeurs minières exposées au cuivre, un mouvement de repli qui touche l'ensemble du secteur en amont de la publication du rapport de production semestriel attendu le 29 juillet. L'incertitude sur les volumes et la pression sur les cours des métaux industriels alimentent la prudence des investisseurs.