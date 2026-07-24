TF1, la rentabilité résiste au digital et à la gestion des coûts
Confronté à un marché publicitaire linéaire toujours sous pression et à des effets de périmètre, le Groupe TF1 affiche pour le premier semestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 993 millions d'euros, en repli de 9,9% sur un an (-6,4% à périmètre et change constants). Malgré ce frein sur l'activité globale, le géant des médias surpasse les attentes du marché en matière de rentabilité, porté par une dynamique digitale au plus haut et des arbitrages budgétaires rigoureux.
Le résultat opérationnel courant des activités s'établit à 77 millions d'euros, dépassant les prévisions initiales, bien qu'en recul de 54 millions d'euros par rapport au premier semestre 2025.
Pour contrer le repli des recettes de la télévision linéaire, TF1 a ajusté le coût de ses programmes (433 millions d'euros, soit -19 millions d'euros sur un an) et appliqué un contrôle strict de ses coûts opérationnels. Cette discipline permet au groupe de dégager une marge des activités de 12,3% au deuxième trimestre, et une marge de 7,8% sur l'ensemble du semestre. Le résultat net part du Groupe ressort quant à lui à 56 millions d'euros (hors surtaxe exceptionnelle).
TF1+ en forte accélération, poussé par l'accord Netflix
L'écart entre l'érosion du linéaire et le dynamisme du streaming continue de se creuser. Si le chiffre d'affaires publicitaire global s'établit à 714 millions d'euros (-8,7% sur un an), la plateforme TF1+ enregistre de bonnes performances.
Le récent partenariat conclu avec Netflix a agi comme un véritable catalyseur, permettant à la plateforme d'atteindre un sommet historique à 8,3 millions de streamers uniques quotidiens le 25 juin dernier.
Du côté de Studio TF1, le chiffre d'affaires s'établit à 124 millions d'euros (-3,1%), impacté par un effet de base défavorable et un calendrier de livraisons concentré sur la seconde moitié de l'année.
Bilan solide et objectifs 2026 confirmés
TF1 affiche un excédent financier net de 432 millions d'euros à fin juin 2026, après avoir versé 132 millions d'euros de dividendes en avril.
Malgré un manque de visibilité macroéconomique et l'instabilité du marché linéaire, la direction confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2026 : une croissance soutenue à deux chiffres des revenus digitaux, le maintien de la marge des activités à un niveau entre 5 et 9% et une politique de dividende en croissance sur les prochains exercices.
TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Média (83,6%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (TF1+ et TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
- Production audiovisuelle (16,4% ; Studio TF1) : production de contenus selon une stratégie multi-genres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (84,3%), Europe continentale (11%) et autres (4,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.