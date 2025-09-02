TF1 fait part du lancement, depuis le 1er septembre, d'un modèle de micro-paiement ('in-app purchases') sur sa plateforme TF1+, une innovation qui permet au groupe de médias de développer de nouvelles sources de revenus complémentaires à son modèle publicitaire historique.
Cette nouvelle offre propose aux utilisateurs de TF1+ des microtransactions contextualisées pendant leur expérience de visionnage. Concrètement, dès l'automne, trois produits de micropaiement disponibles à partir de 0,69 euro seront lancés.
Ainsi les streamers pourront choisir de regarder chaque programme avec publicité gratuitement ou sans publicité avec un micro-paiement, ainsi que les épisodes des séries, feuilletons et téléfilms en avant-première, ou encore des contenus additionnels autour des grands programmes événementiels du groupe comme la chaîne live Star Academy.
Cette approche permet à TF1 de renforcer sa capacité à financer des contenus premium en développant des revenus complémentaires durables, de proposer une expérience de visionnage personnalisée aux utilisateurs, et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation digitale.
TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Média (85,4%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (TF1+ et TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
- Production audiovisuelle (14,6% ; Newen Studios) : production de contenus selon une stratégie multi-genres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,9%), Europe continentale (11,2%) et autres (2,9%).