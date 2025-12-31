Présente dès le lancement de la chaîne le 6 janvier 1975, Évelyne Leclercq a débuté sa carrière comme speakerine avant de devenir une animatrice phare du paysage audiovisuel français. Elle a marqué l'histoire de l'entreprise en présentant les sélections nationales du Concours Eurovision de la Chanson en 1976 et 1977, ainsi qu'en co-animant le programme "Intervilles".
Son influence médiatique a atteint son apogée avec l'émission "Tournez manège !", qu'elle a portée quotidiennement de 1985 à 1993, fédérant des millions de téléspectateurs. La direction du groupe a salué une "grande dame de la télévision" dont le professionnalisme et la proximité avec le public ont durablement ancré la marque TF1 dans la mémoire collective.
TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Média (85,4%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (TF1+ et TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
- Production audiovisuelle (14,6% ; Newen Studios) : production de contenus selon une stratégie multi-genres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,9%), Europe continentale (11,2%) et autres (2,9%).
