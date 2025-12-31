TF1 rend hommage à Évelyne Leclercq, figure historique de l'antenne

Le groupe audiovisuel a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès d'Évelyne Leclercq, soulignant son rôle crucial dans l'identité et le succès populaire de la chaîne depuis sa création.

Présente dès le lancement de la chaîne le 6 janvier 1975, Évelyne Leclercq a débuté sa carrière comme speakerine avant de devenir une animatrice phare du paysage audiovisuel français. Elle a marqué l'histoire de l'entreprise en présentant les sélections nationales du Concours Eurovision de la Chanson en 1976 et 1977, ainsi qu'en co-animant le programme "Intervilles".



Son influence médiatique a atteint son apogée avec l'émission "Tournez manège !", qu'elle a portée quotidiennement de 1985 à 1993, fédérant des millions de téléspectateurs. La direction du groupe a salué une "grande dame de la télévision" dont le professionnalisme et la proximité avec le public ont durablement ancré la marque TF1 dans la mémoire collective.