Présente dès le lancement de la chaîne le 6 janvier 1975, Évelyne Leclercq a débuté sa carrière comme speakerine avant de devenir une animatrice phare du paysage audiovisuel français. Elle a marqué l'histoire de l'entreprise en présentant les sélections nationales du Concours Eurovision de la Chanson en 1976 et 1977, ainsi qu'en co-animant le programme "Intervilles".

Son influence médiatique a atteint son apogée avec l'émission "Tournez manège !", qu'elle a portée quotidiennement de 1985 à 1993, fédérant des millions de téléspectateurs. La direction du groupe a salué une "grande dame de la télévision" dont le professionnalisme et la proximité avec le public ont durablement ancré la marque TF1 dans la mémoire collective.