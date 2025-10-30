Au troisième trimestre 2025, le groupe TF1 a enregistré un résultat net part du Groupe de 44 millions d'euros, en baisse de 10% par rapport aux 49 millions d'euros du T3 2024. Le résultat opérationnel courant des activités s'élève à 60 MEUR, contre 69 MEUR un an plus tôt, soit -13%, ce qui fait reculer la marge des activités de 2,1 points à 12,1%. Le résultat opérationnel atteint 57 MEUR, en baisse de 9,5%. Le chiffre d'affaires consolidé du trimestre progresse de 1,7% à 496 MEUR. Cette croissance est tirée par Studio TF1, en hausse de 18,5% à 85 MEUR, tandis que l'activité Media recule de 1,1% à 411 MEUR. Le coût des programmes reste quasi stable à 211 MEUR (contre 212 MEUR un an plus tôt), grâce à une programmation ajustée en l'absence d''événements majeurs comparables à ceux de 2024'. Malgré la solidité de sa structure financière - excédent financier net de 465 MEUR à fin septembre - le groupe TF1 ajuste à la baisse sa guidance annuelle.Sa nouvelle prévision de marge des activités pour 2025 est comprise entre 10,5% et 11,5%, contre 12,6% en 2024.
TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Média (85,4%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (TF1+ et TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
- Production audiovisuelle (14,6% ; Newen Studios) : production de contenus selon une stratégie multi-genres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,9%), Europe continentale (11,2%) et autres (2,9%).
