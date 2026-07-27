TF1 surprend sur sa rentabilité et maintient le cap

Le groupe audiovisuel s'adjuge 4,14% à la Bourse de Paris ce lundi matin après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre grâce à une rentabilité plus solide que prévu.

Le groupe publié des résultats du deuxième trimestre en recul sur un an, mais supérieurs aux attentes du marché, grâce à une meilleure maîtrise de ses coûts. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs, malgré un environnement publicitaire qui reste dégradé.



Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 521 millions d'euros, en baisse de 10,5% par rapport à la même période de l'an dernier, mais légèrement au-dessus du consensus des analystes, qui tablait sur 515 millions. Les revenus publicitaires ont reculé de 10%, à 377 millions, pénalisés par un contexte macroéconomique toujours peu porteur et par une base de comparaison exigeante après l'effet favorable de la Coupe du monde en 2025. L'activité Studios a également enregistré un repli de 3,3%, à 67 millions.



La principale surprise est venue de la rentabilité. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'est élevé à 64 millions d'euros, en baisse de 27,3% sur un an mais largement supérieur aux 45 millions anticipés par le marché.



Cette performance s'explique notamment par une réduction d'environ 8% des coûts de programmes, ramenés à 211 millions, ainsi que par une gestion rigoureuse des dépenses dans un environnement toujours contraint.



La structure financière du groupe demeure solide, avec une trésorerie nette de 432 millions d'euros, offrant à TF1 une marge de manoeuvre confortable.



Le groupe a également confirmé ses perspectives, visant une croissance à deux chiffres de ses revenus digitaux et le maintien d'une marge opérationnelle courante comprise entre le milieu et le haut de la fourchette des chiffres à un seul chiffre.



TF1 garde le premier rôle face à M6, selon AlphaValue



Pour les analystes d'AlphaValue, cette publication constitue un signal plutôt rassurant. Si le cabinet reste prudent sur la seconde partie de l'exercice, estimant que le marché publicitaire continuera d'évoluer dans un environnement macroéconomique peu favorable et que la fin d'année pourrait être de nouveau marquée par des incertitudes budgétaires et politiques, il considère que la surprise positive sur la rentabilité devrait soutenir le titre à court terme.



AlphaValue réaffirme par ailleurs sa préférence pour TF1 face à M6. Le bureau d'études estime que le groupe bénéficie d'une valorisation plus attractive et d'un positionnement plus avancé en matière d'innovation, deux éléments susceptibles de soutenir sa performance à moyen terme.



Depuis le début de l'année, le titre TF1 recule de 15%.