TFF Group (Tonnellerie François Frères) annonce avoir finalisé l'acquisition des 45% restants de la Tonnellerie Rémond. Le leader mondial de l'élevage des vins et alcools détient désormais 100% de cette pépite artisanale, scellant une intégration stratégique débutée quatre ans plus tôt.
Conformément au pacte d'associés signé en mars 2022, qui prévoyait un dénouement au plus tard en 2028, TFF Group a choisi d'accélérer le calendrier pour prendre le contrôle total de la structure dès ce printemps 2026.
Cette opération marque également un tournant historique pour la Tonnellerie Rémond : elle acte le passage de témoin définitif de Catherine Desbois-Mouchel, figure de proue de la maison qu'elle dirigeait depuis 37 ans. Sous l'aile de TFF, une organisation autonome et pérenne a été structurée pour assurer la relève de cette institution du fût de chêne français.
Un renforcement dans le "Ultra-Premium"
Avec cette acquisition, TFF Group ne se contente pas de gonfler son périmètre : il sécurise un savoir-faire d'exception. La Tonnellerie Rémond est une référence incontestée pour l'élevage des grands crus. L'offre haut de gamme du groupe se voit ainsi renforcée par le positionnement artisanal de Rémond. En outre, depuis 2022, le partenariat a déjà porté ses fruits sur l'optimisation des approvisionnements en bois, les ressources humaines et le développement commercial à l'export. Enfin, L'adossement au leader mondial a permis à Rémond de muscler ses stocks de bois (le nerf de la guerre dans le secteur) et d'optimiser sa rentabilité.
TFF Group est le n° 1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcools. Le groupe est le principal acteur présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'élevage :
- élevage par le bois : exploitation forestière, merranderie, tonnellerie, grands contenants et produits de boisage pour l'oenologie ;
- élevage par l'inox : chaudronnerie vinicole haut de gamme.
TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à vin et à whisky, s'organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance.
A fin avril 2025, le groupe dispose de plus de 50 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,7%), Europe (9,3%), Etats-Unis (58,1%), Royaume-Uni (11,9%), Océanie et Afrique du Sud (5,1%) et autres (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.