TFF Group est le n° 1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcools. Le groupe est le principal acteur présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'élevage : - élevage par le bois : exploitation forestière, merranderie, tonnellerie, grands contenants et produits de boisage pour l'oenologie ; - élevage par l'inox : chaudronnerie vinicole haut de gamme. TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à vin et à whisky, s'organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance. A fin avril 2025, le groupe dispose de plus de 50 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,7%), Europe (9,3%), Etats-Unis (58,1%), Royaume-Uni (11,9%), Océanie et Afrique du Sud (5,1%) et autres (3,9%).