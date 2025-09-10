Tout en conservant son opinion 'neutre' sur TFF Group, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 22 à 19 euros, suite au point d'activité trimestriel du groupe de tonnellerie, présentant 'un début d'année difficile et encore une faible visibilité'.
Compte tenu du contexte de marché encore compliqué, le bureau d'études ajuste en baisse son scénario 2025-26 et attend désormais un CA de 340 millions d'euros, en retrait de 20%, et un ROC de 37 MEUR, soit une MOC de 11% (-300 points de base).
'Malgré les bonnes qualités du dossier et un rebond qui devrait se produire à moyen terme, la visibilité à 12 mois reste très faible (rééquilibrages des stocks des clients, attentisme, faible récolte et effet prix beaucoup plus limité à présent)', juge-t-il.
TFF Group : Oddo BHF abaisse son objectif de cours
Publié le 10/09/2025 à 14:28
