Le groupe familial spécialisé dans les produits et services pour l'élevage des vins et alcools a fait face à une faiblesse de la demande et a enregistré une baisse de son activité.
Sur le premier semestre de l'exercice 2025-2026, l'Ebitda du groupe a fondu de 29,8%, à 35,21 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 38,8%, à 24,73 millions d'euros. De son côté, le résultat net part du groupe s'est installé à 15,30 millions d'euros, soit une baisse de 32,6%.
Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 24,7%, à 180,92 millions d'euros.
Jérôme François, le président du directoire, estime que " le second semestre s'annonce au moins aussi complexe que le premier, sans signes de reprise actuellement visibles sur nos marchés. Le chiffre d'affaires annuel publié est attendu en repli de l'ordre de 20% à 25% en fonction de l'évolution de la devise américaine et la marge opérationnelle devrait s'établir sur un niveau supérieur à 10% du chiffre d'affaires " .
TFF Group est le n° 1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcools. Le groupe est le principal acteur présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'élevage :
- élevage par le bois : exploitation forestière, merranderie, tonnellerie, grands contenants et produits de boisage pour l'oenologie ;
- élevage par l'inox : chaudronnerie vinicole haut de gamme.
TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à vin et à whisky, s'organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance.
A fin avril 2025, le groupe dispose de plus de 50 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,7%), Europe (9,3%), Etats-Unis (58,1%), Royaume-Uni (11,9%), Océanie et Afrique du Sud (5,1%) et autres (3,9%).
