TGS a annoncé la vente de son activité nord-américaine de produits de données de puits à Enverus pour un montant supérieur à 100 millions de dollars.
La transaction porte sur 100 MUSD à payer à la clôture, avec un versement supplémentaire de 15 MUSD conditionnés aux jalons convenus entre les parties.
A2D, une filiale de TGS acquise en 2002, exploite l'activité de produits de données de puits de TGS. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 27 MUSD en 2025, représentant 2,9% des revenus de TGS.
"Cette cession reflète l'accent continu de TGS sur l'optimisation du portefeuille et la discipline du capital" indique le groupe.
L'activité géologique terrestre nord-américaine de l'entreprise est devenue moins stratégique par rapport aux priorités à long terme de TGS.
TGS entend utiliser les produits de la transaction pour réduire la dette nette, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour poursuivre des rendements de capital plus élevés pour les actionnaires.
"Cette transaction représente une étape importante pour affiner l'orientation stratégique de TGS et renforcer notre bilan", a déclaré Kristian Johansen, DG de TGS.
"Cette transaction offre à TGS une valorisation commerciale solide pour cette activité, nous permettant d'approfondir notre attention portée à notre offre intégrée de services géophysiques offshore et d'améliorer notre bilan solide, soutenant ainsi davantage les stratégies d'allocation du capital des actionnaires. "
TGS ASA est une société norvégienne spécialisée dans les données et les informations énergétiques. Son activité principale consiste à fournir des données et des informations aux entreprises et aux investisseurs de l'ensemble du secteur énergétique. TGS propose des bases de données mondiales comprenant des données sismiques, magnétiques et gravimétriques, des données de sondage multifaisceaux et de carottage, des données numériques de diagraphie et de production, des données sur l'énergie éolienne, ainsi que d'autres données liées au secteur des énergies renouvelables. TGS propose également des services spécialisés tels que le traitement et l'analyse avancés, ainsi que des applications et des solutions de données basées sur le cloud. Le siège social de la société est situé à Oslo, en Norvège, et son siège opérationnel à Houston, au Texas, aux États-Unis. Les autres bureaux principaux de la société se trouvent au Royaume-Uni, au Brésil et à Perth, et d'autres employés sont répartis dans d'autres villes à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.