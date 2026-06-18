TGS lance l'enquête de phase 1 de Pelotas Sul au large du Brésil
Publié le 18/06/2026 à 09:53
L'acquisition des données devant être achevée au début du troisième trimestre 2026.
Ce projet marque une étape importante dans l'expansion de la couverture sismique de haute qualité de TGS à travers l'une des régions frontalières les plus prometteuses du Brésil.
Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : " La phase 1 de Pelotas Sul offrira un éclairage précieux sur le sous-sol et aidera à élargir la compréhension d'un bassin qui attire une attention considérable de la clientèle. "