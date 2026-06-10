TGS lance la première phase d'un important ensemble de données sismiques offshore en Guinée équatoriale

TGS a annoncé la signature d'un accord avec le Ministère des Hydrocarbures et du Développement Mineur de la République de Guinée Équatoriale pour créer un MegaSurvey offshore, un produit sismique multi-client à grande échelle.

La première phase comprendra le retraitement post-stack d'environ 27 273 kilomètres de données sismiques 2D et d'environ 35 000 kilomètres carrés de données sismiques 3D, avec une achèvement prévue au troisième trimestre 2026.



Les MegaSurveys sont des ensembles de données sismiques 3D harmonisées couvrant de vastes zones contiguës.



Cet accord marque la première phase d'un plan plus large visant à créer un produit de données sismiques à travers les bassins offshore de la Guinée équatoriale.



La vision complète du produit comprend environ 46 343 kilomètres de ligne de données sismiques 2D et plus de 59 000 kilomètres carrés de données sismiques 3D.



Le MegaSurvey offrira de nouveaux éclairages sur la perspective des bassins offshore de la Guinée équatoriale et soutiendra une prise de décision éclairée en matière d'exploration.



David Hajovsky, vice-président exécutif, multi-client chez TGS, a déclaré : " L'Equatorial Guinea MegaSurvey est la première du genre dans le pays et appliquera la toute dernière technologie d'imagerie de TGS pour relever les principaux défis souterrains et soutenir la réduction des risques d'exploration dans les bassins du Rio del Rey et du Rio Muni. "