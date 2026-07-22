TGS, un fournisseur majeur de données et de renseignements énergétiques, annonce le projet de retraitement Atlantic Margin Sud, situé en mer de Norvège.

La zone du projet couvre plus de 23 000 kilomètres carrés de données 3D sur cette partie sous-explorée du plateau continental norvégien (NCS).

Le traitement sera effectué par étapes, avec des produits provisoires à sortie anticipée disponibles au troisième trimestre 2026 et un volume complet d'intégrité sans interruption disponible au deuxième trimestre 2027.

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : "A mesure que l'industrie affine ses efforts d'exploration dans des bassins plus avancés, cet ensemble de données permettra aux entreprises d'E&P de révéler et de réduire les risques dans ce bassin volcanique sujet au gaz."