TGS réalise l'acquisition d'Apparition Geoservices

TGS, un fournisseur mondial de données et de renseignements énergétiques, a annoncé l'acquisition d'Apparition Geoservices.

Combinée à la technologie Gemini Enhanced Frequency Source (EFS) de TGS, Apparition crée une plateforme pour des améliorations progressives en termes d'efficacité opérationnelle sismique, de capacité de source et de clarté de l'imagerie sous-marine.



Au cours des deux dernières années, TGS a testé Apparition dans de multiples configurations d'acquisition et environnements marins, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe Apparition.



Les résultats démontrent des gains d'efficacité opérationnelle allant jusqu'à 30 %, ainsi qu'une récupération du signal plus propre, une amélioration des performances basse fréquence et une visibilité accrue des cibles souterraines plus profondes et plus complexes.



"En intégrant Apparition dans ses flux de travail d'acquisition et d'imagerie, TGS peut fournir des programmes sismiques multi-sources et multi-composants évolutifs via noeuds de fond océanique (OBN), streamers remorqués et des relevés Ultra-Haute Résolution 3D (UHR3D)" explique le groupe.



Pour les clients, cela se traduit par une meilleure économie des enquêtes, une réduction des délais des projets et une plus grande confiance dans les décisions d'exploration et de développement.



Carel Hoojikaas, vice-présidente exécutive de l'acquisition de données marines chez TGS, a déclaré : " L'acquisition d'Apparition renforce notre portefeuille technologique et renforce notre capacité à offrir une valeur mesurable aux clients. En combinant Apparition avec notre technologie Gemini et notre flotte Ramform, nous pouvons augmenter l'efficacité, accroître la capacité de source et améliorer la qualité des données - aidant les clients à réduire les délais des projets, gérer les coûts et prendre des décisions plus confiantes. "