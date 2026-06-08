Combinée à la technologie Gemini Enhanced Frequency Source (EFS) de TGS, Apparition crée une plateforme pour des améliorations progressives en termes d'efficacité opérationnelle sismique, de capacité de source et de clarté de l'imagerie sous-marine.
Au cours des deux dernières années, TGS a testé Apparition dans de multiples configurations d'acquisition et environnements marins, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe Apparition.
Les résultats démontrent des gains d'efficacité opérationnelle allant jusqu'à 30 %, ainsi qu'une récupération du signal plus propre, une amélioration des performances basse fréquence et une visibilité accrue des cibles souterraines plus profondes et plus complexes.
"En intégrant Apparition dans ses flux de travail d'acquisition et d'imagerie, TGS peut fournir des programmes sismiques multi-sources et multi-composants évolutifs via noeuds de fond océanique (OBN), streamers remorqués et des relevés Ultra-Haute Résolution 3D (UHR3D)" explique le groupe.
Pour les clients, cela se traduit par une meilleure économie des enquêtes, une réduction des délais des projets et une plus grande confiance dans les décisions d'exploration et de développement.
Carel Hoojikaas, vice-présidente exécutive de l'acquisition de données marines chez TGS, a déclaré : " L'acquisition d'Apparition renforce notre portefeuille technologique et renforce notre capacité à offrir une valeur mesurable aux clients. En combinant Apparition avec notre technologie Gemini et notre flotte Ramform, nous pouvons augmenter l'efficacité, accroître la capacité de source et améliorer la qualité des données - aidant les clients à réduire les délais des projets, gérer les coûts et prendre des décisions plus confiantes. "
TGS ASA est une société norvégienne spécialisée dans les données et les informations énergétiques. Son activité principale consiste à fournir des données et des informations aux entreprises et aux investisseurs de l'ensemble du secteur énergétique. TGS propose des bases de données mondiales comprenant des données sismiques, magnétiques et gravimétriques, des données de sondage multifaisceaux et de carottage, des données numériques de diagraphie et de production, des données sur l'énergie éolienne, ainsi que d'autres données liées au secteur des énergies renouvelables. TGS propose également des services spécialisés tels que le traitement et l'analyse avancés, ainsi que des applications et des solutions de données basées sur le cloud. Le siège social de la société est situé à Oslo, en Norvège, et son siège opérationnel à Houston, au Texas, aux États-Unis. Les autres bureaux principaux de la société se trouvent au Royaume-Uni, au Brésil et à Perth, et d'autres employés sont répartis dans d'autres villes à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.