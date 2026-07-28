TGS, fournisseur mondial de premier plan de données et d'informations stratégiques pour le secteur de l'énergie, annonce la signature d'un contrat OBN (Ocean Bottom Node) dans la région Afrique, Méditerranée et Moyen-Orient (AMME).
La mobilisation d'une équipe dédiée aux opérations en eaux profondes est prévue pour le quatrième trimestre, et le projet devrait durer environ 100 jours.
Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : "Cette attribution, émanant d'un client fidèle, témoigne de la solidité de notre modèle économique intégré et de notre vaste présence sur tous les segments du marché géophysique. Le client apprécie notre technologie OBN ; combinée à notre expérience avérée en matière de réussite de projets et de respect des délais, celle-ci lui inspire confiance quant à notre capacité à fournir des données exploitables et des analyses de haute qualité favorisant l'optimisation de la production."
TGS ASA est une société norvégienne spécialisée dans les données et les informations énergétiques. Son activité principale consiste à fournir des données et des informations aux entreprises et aux investisseurs de l'ensemble du secteur énergétique. TGS propose des bases de données mondiales comprenant des données sismiques, magnétiques et gravimétriques, des données de sondage multifaisceaux et de carottage, des données numériques de diagraphie et de production, des données sur l'énergie éolienne, ainsi que d'autres données liées au secteur des énergies renouvelables. TGS propose également des services spécialisés tels que le traitement et l'analyse avancés, ainsi que des applications et des solutions de données basées sur le cloud. Le siège social de la société est situé à Oslo, en Norvège, et son siège opérationnel à Houston, au Texas, aux États-Unis. Les autres bureaux principaux de la société se trouvent au Royaume-Uni, au Brésil et à Perth, et d'autres employés sont répartis dans d'autres villes à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.