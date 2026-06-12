Situé près de Ceres et de la rivière Touws dans le Cap-Occidental, le développement de Grootfontein comprend trois centrales solaires d'une capacité combinée de 225 MWAC (273 MWp) reliées au réseau national exploité par Eskom.
Prediktor PowerView(TM) permet la surveillance, le contrôle et la gestion de la performance en temps réel sur l'ensemble de l'installation.
Le système collecte et enregistre des données opérationnelles à haute résolution, soutenant à la fois la surveillance locale des usines et le reporting centralisé à travers le portefeuille d'actifs de Scatec.
Les données des équipements sont capturées à haute fréquence et agrégées pour l'analyse opérationnelle, la gestion des alarmes et le suivi de la performance à long terme.
" Des projets comme Grootfontein démontrent comment l'infrastructure numérique joue un rôle crucial dans la croissance mondiale des énergies renouvelables ", a déclaré Will Ashby, vice-président exécutif du développement commercial chez TGS.
" En offrant aux opérateurs un accès unifié aux données opérationnelles et aux analyses de performance, des solutions comme PowerView permettent des opérations d'usine plus efficaces et une meilleure prise de décision au sein de portefeuilles renouvelables en expansion. "
TGS ASA est une société norvégienne spécialisée dans les données et les informations énergétiques. Son activité principale consiste à fournir des données et des informations aux entreprises et aux investisseurs de l'ensemble du secteur énergétique. TGS propose des bases de données mondiales comprenant des données sismiques, magnétiques et gravimétriques, des données de sondage multifaisceaux et de carottage, des données numériques de diagraphie et de production, des données sur l'énergie éolienne, ainsi que d'autres données liées au secteur des énergies renouvelables. TGS propose également des services spécialisés tels que le traitement et l'analyse avancés, ainsi que des applications et des solutions de données basées sur le cloud. Le siège social de la société est situé à Oslo, en Norvège, et son siège opérationnel à Houston, au Texas, aux États-Unis. Les autres bureaux principaux de la société se trouvent au Royaume-Uni, au Brésil et à Perth, et d'autres employés sont répartis dans d'autres villes à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.