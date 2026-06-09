TGS, fournisseur de données et d'informations énergétiques, annonce l'obtention d'un contrat de caractérisation de site éolien offshore en Europe.
Le bateau Ramform Vanguard devrait commencer l'acquisition de données début août, pour une durée d'environ trois semaines.
TGS fournit des données avancées et des renseignements aux entreprises actives dans le secteur de l'énergie. TGS offre une gamme complète d'informations pour aider les clients à prendre de meilleures décisions.
Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : " Notre technologie de streamers 3D à ultra-haute résolution échantillonne le champ d'ondes sismiques avec une haute résolution spatiale et temporelle, fournissant une imagerie détaillée des cibles souterraines peu profondes, essentielles au développement des parcs éoliens offshore. Cette technologie a fait ses preuves sur le marché de la caractérisation des sites éoliens offshore. "
TGS ASA est une société norvégienne spécialisée dans les données et les informations énergétiques. Son activité principale consiste à fournir des données et des informations aux entreprises et aux investisseurs de l'ensemble du secteur énergétique. TGS propose des bases de données mondiales comprenant des données sismiques, magnétiques et gravimétriques, des données de sondage multifaisceaux et de carottage, des données numériques de diagraphie et de production, des données sur l'énergie éolienne, ainsi que d'autres données liées au secteur des énergies renouvelables. TGS propose également des services spécialisés tels que le traitement et l'analyse avancés, ainsi que des applications et des solutions de données basées sur le cloud. Le siège social de la société est situé à Oslo, en Norvège, et son siège opérationnel à Houston, au Texas, aux États-Unis. Les autres bureaux principaux de la société se trouvent au Royaume-Uni, au Brésil et à Perth, et d'autres employés sont répartis dans d'autres villes à travers le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.