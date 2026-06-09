TGS ASA est une société norvégienne spécialisée dans les données et les informations énergétiques. Son activité principale consiste à fournir des données et des informations aux entreprises et aux investisseurs de l'ensemble du secteur énergétique. TGS propose des bases de données mondiales comprenant des données sismiques, magnétiques et gravimétriques, des données de sondage multifaisceaux et de carottage, des données numériques de diagraphie et de production, des données sur l'énergie éolienne, ainsi que d'autres données liées au secteur des énergies renouvelables. TGS propose également des services spécialisés tels que le traitement et l'analyse avancés, ainsi que des applications et des solutions de données basées sur le cloud. Le siège social de la société est situé à Oslo, en Norvège, et son siège opérationnel à Houston, au Texas, aux États-Unis. Les autres bureaux principaux de la société se trouvent au Royaume-Uni, au Brésil et à Perth, et d'autres employés sont répartis dans d'autres villes à travers le monde.