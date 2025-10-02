Thales célèbre aujourd'hui la commande de son 100ème sonar CAPTAS (Combined Active-Passive Towing Array Sonar).
'Le sonar CAPTAS est une référence en matière de solution d'immersion variable (VDS) remorquée, avec des performances inégalées en détection sous-marine, même dans les environnements acoustiques les plus exigeants' indique le groupe.
Cette capacité permet aux marines de détecter les menaces avec un préavis suffisant afin de maintenir un avantage tactique sous les mers.
' Grâce à une coopération de longue date avec plus de 50 marines dans le monde, notre compréhension approfondie de leurs besoins fait du système CAPTAS un choix essentiel pour les missions anti-sous-marines actuelles et futures. ' , a déclaré Sébastien Guérémy, vice-président en charge des activités de guerre sous-marine de Thales.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
