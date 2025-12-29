Thales a signé un contrat majeur avec la Defence Equipment and Support (DE&S) pour la conception, le développement et la livraison de la prochaine génération de centres de commandement autonomes portables.
Ce contrat initial de 10 millions de livres sterling marque la première étape d'un programme qui a une portée pouvant atteindre 100 millions de livres sterling pour fournir des capacités de lutte contre les mines de nouvelle génération à la Royal Navy.
Intégrant l'intelligence artificielle de cortAIx, le puissant accélérateur IA de Thales, les applications Mi-Map et M-Cube accélèrent et sécurisent les opérations au coeur du centre de commandement.
" En collaborant avec une chaîne d'approvisionnement robuste, Thales confirme son soutien au Royaume-Uni avec une technologie de classe mondiale et favorise la croissance et les emplois qualifiés dans nos opérations au Royaume-Uni. ", a déclaré Paul Armstrong, directeur général des activités de systèmes sous-marins chez Thales au Royaume-Uni.
"La menace pour le Royaume-Uni augmente, motivée par l'instabilité mondiale, l'agression russe et une plus grande volonté des États et des acteurs hostiles de cibler nos infrastructures critiques. En adoptant la technologie maritime autonome, la Royal Navy est pionnière dans l'innovation pour aider à assurer la sécurité de nos marins en mer." a déclaré Luke Pollard, ministre de la Préparation et de l'Industrie de la Défense.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
