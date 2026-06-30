Thales Alenia Space décroche un contrat auprès d'Es'hailSat

Le groupe franco-italien fournira un satellite de télécommunications entièrement numérique et reconfigurable en orbite pour l'opérateur qatari, en partenariat avec Türksat.

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un contrat avec Es'hailSat pour développer Eshail-3/Türksat-Biruni, un satellite de télécommunications géostationnaire défini par logiciel reposant sur la plateforme Space INSPIRE.



Concrètement, le satellite fournira des services de connectivité à haut débit en Europe, en Afrique, en Asie centrale et au Moyen-Orient, en partenariat avec l'opérateur turc Türksat.



En tant que maître d'oeuvre, Thales Alenia Space assurera la conception, la fabrication, les essais, la livraison au sol du satellite, ainsi que le segment sol et les services associés. La technologie Space INSPIRE permettra d'adapter en temps réel les capacités du satellite à la demande de connectivité afin d'optimiser l'utilisation de ses ressources tout au long de sa durée de vie.