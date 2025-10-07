Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce l'inauguration, à Rome, de la Space Smart Factory, un site industriel ultramoderne, numérique et reconfigurable, conçu avec Leonardo et financé en partie par l'Agence spatiale italienne via le Plan national de relance et de résilience. Ce complexe se positionne parmi les sites de production spatiale les plus avancés d'Europe, assure le communiqué de Thales.

L'usine, dotée de salles blanches modulaires et d'outils d'ingénierie numérique intégrant robotique et technologies de l'Industrie 4.0, permettra d'accroître la production de satellites, y compris pour les constellations. Les premiers programmes concernés incluent Galileo Seconde Génération, Copernicus (ROSE-L, CIMR) et Sicral 3.

Le site accueillera également le Joint Lab, un espace collaboratif dédié à l'innovation et aux partenariats avec les PME, universités et centres de recherche.