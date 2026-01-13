Thales Alenia Space remporte un nouveau contrat pour équiper Ariane 6

Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'un contrat portant sur la fourniture de 179 équipements électroniques embarqués visant à équiper 27 lanceurs Ariane 6.

Le contrat a été signé ce jour avec SABCA, industriel belge responsable des sous-systèmes TVAS (Thrust Vector Actuation Systems) d'Ariane 6, dans lesquels les équipements de Thales Alenia Space en Belgique seront intégrés.



"Implémentés à tous les étages et dans chaque booster de la fusée, les équipements fournis sont les électroniques de contrôle et de puissance pour le pilotage de ces sous-systèmes", précise Thales Alenia Space.



Ce nouveau contrat s'inscrit dans la continuité de celui signé avec ArianeGroup en juin 2025, qui, lui, portait sur la fourniture de 128 équipements de neutralisation (NFU) pour le sous-système de sauvegarde du lanceur.