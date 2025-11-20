Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature de contrats structurant l'équipe industrielle chargée du développement du module de descente LDE (Lunar Descent Element) de l'atterrisseur lunaire Argonaut de l'Agence spatiale européenne, attendu à partir de 2030. Ces accords complètent le contrat signé en janvier 2025 pour la conception, le développement et la fourniture du LDE. En tant que maître d'oeuvre, l'entité italienne pilote le consortium et supervise les architectures thermomécaniques, avioniques et logicielles. L'équipe réunit Thales Alenia Space en Italie, France et Royaume-Uni, OHB System AG et Nammo Space, responsable du moteur principal. Giampiero Di Paolo, directeur général adjoint, estime que ce consortium marque 'un jalon majeur de l'aventure Argonaut' et souligne le rôle central du groupe pour garantir un accès européen indépendant à la Lune. Hervé Derrey, PDG, rappelle que l'entreprise contribue déjà à l'ISS et au programme Artemis, renforçant son positionnement dans l'exploration spatiale et les infrastructures orbitales.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
